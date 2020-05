Song Contest : Litauen und Spanien gewinnen ESC-Ersatzshows

Der Eurovision Song Contest in Rotterdam wurde abgesagt, es lebe der ESC: Deutschland machte sich in der Corona-Pandemie eigene Musikshows in Hamburg und Köln.

17. Mai 2020, 01:07 Uhr

Litauen und Spanien haben die Eurovision-Song-Contest-Ersatzshows im deutschen Fernsehen gewonnen.

Mit dem minimalistischen Elektropopsong «On fire» gewann die Band The Roop für Litauen das deutsche ESC-Finale 2020 der ARD. Nico Santos gewann für Spanien den von Stefan Raab ins Leben gerufenen «Free European Song Contest» bei ProSieben. Nachdem das große ESC-Finale in Rotterdam coronabedingt abgesagt worden war, hatten sich ARD und ProSieben konkurrierende Ersatzwettbewerbe überlegt.

Das Erste der ARD nutzte die leere Elbphilharmonie in Hamburg mit Moderatorin Barbara Schöneberger, ProSieben ein Studio in Köln mit den Moderatoren Steven Gätjen und Dragqueen Conchita Wurst, die 2014 für Österreich den großen ESC gewonnen hat.

Im Ersten lief nach dem deutschen ESC-Finale zeitversetzt eine zweistündige internationale Ersatzshow des niederländischen Fernsehens, bei der es aber kein Voting gab.

Dafür gab es in der pathetisch-glamourösen Sendung, die aus Hilversum bei Amsterdam präsentiert wurde, Ausschnitte aller für das große Finale in Rotterdam vorgesehenen Beiträge.

Zudem gab es viele nachdenkliche Momente zur Corona-Krise in Einspielungen der Interpreten und musikalische Erinnerungen mit früheren ESC-Gewinnern, darunter Gali Atari («Hallelujah», 1979) und Johnny Logan («What’s Another Year», 1980).

Auch eine filmische Reise durch Europa mit Bildern angestrahlter Wahrzeichen von Madrid bis Moskau zum Lied «Love Shine a Light», dem ESC-Siegertitel 1997 von Katrina and the Waves, gehörte zum Programm.

Insgesamt wollten am 65. ESC in diesem Jahr 41 Länder teilnehmen. Ins deutsche Finale gekommen waren zehn Länder. Deutschland war nur außer Konkurrenz dabei. Sänger Ben Dolic lieferte eine Vorstellung davon ab, wie der deutsche Beitrag für den ESC umgesetzt worden wäre. Mit vier Tänzern im Hintergrund und vor einer großen Leinwand sang der 23-Jährige sein Lied «Violent Thing». «War sehr gut», sagte der in Slowenien geborene Dolic nach seinem kurzen Auftritt.

Parallel wurde unter 16 Teilnehmern im von Raab erfundenen «FreeESC» nach einem Gewinner gesucht. Dass am Ende Spanien mit dem im Showgeschäft bereits etablierten Popsänger Nico Santos und seinem Lied «Like I Love You» gewann, war weniger überraschend als der Künstler, der für Deutschland antrat: Es war Komiker und Musiker Helge Schneider (64, «Katzeklo»). Sein Lied drehte sich passend zur Corona-Pandemie um das Zuhausebleiben («Forever at home, forever alone, für immer im Haus»). Für den Sieg reichte das aber nicht.

ProSieben hatte Schneiders Teilnahme zuvor geheim gehalten. Daher war spekuliert worden, TV-Ruheständler Raab selbst könnte für Deutschland ins Rennen gehen. Kurioserweise startete als sogenanntes Gastland beim «FreeESC» auch «Der Mond» mit dem aus der ProSieben-Kostümshow «The Masked Singer» bekannten Figur des Astronauten. Bei den Punkten kam Max Mutzke in dieser Verkleidung Spanien am Ende sogar sehr nahe.

Traditionell ist das ESC-Finale die erfolgreichste Unterhaltungsshow des Jahres im Fernsehen. Vergangenes Jahr sahen siebeneinhalb Millionen im Ersten zu. 2020 dürften sich diese Millionen Zuschauer auf die beiden Ersatzshows bei ARD und ProSieben verteilt haben.