Tanzshow : „Let's Dance“-Aus für Senna Gammour

In der dritten Folge der RTL-Show „Let's Dance“ tanzen die Stars erstmals in dieser Staffel unter einem Motto. Fußballer Rúrik Gíslason wird wieder in den höchsten Tönen gelobt.

Köln | Ex-Monrose-Sängerin Senna Gammour ist aus der RTL-Show „Let's Dance“ ausgeschieden. Die 41-Jährige und ihr Tanzpartner Robert Beitsch (29) hatten am Freitagabend einen Slowfox auf das Parkett gelegt - „einen der schwersten Standardtänze, die es gibt“, wie Beitsch vor dem Auftritt angekündigt hatte. Die Jury lobte Gammour für die neue, gefühlvolle S...

