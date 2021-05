Comeback-Spekulationen : Lena Meyer-Landrut meldet sich mit Video zurück

Um die Sängerin, die 2010 für Deutschland den Eurovision Song Contest gewann, war es still geworden. Jetzt meldet sie sich auf Instagram zurück.

Berlin | Mit einem Video bei Instagram hat sich Sängerin Lena Meyer-Landrut (29) zurückgemeldet, nachdem sie in dem Onlinedienst zuvor sämtliche Einträge gelöscht hatte. Am Dienstag postete sie einen Clip, der mit den Wörtern „Lena“, „Optimistic“ und dem Datum 21.05.2021 endet. Zu dem Video schrieb sie: „one third of the way“, also „ein Drittel des Weges“. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.