TV-Tipp : Le-Carré-Thriller mit Staraufgebot: „A Most Wanted Man“

Issa kommt als Flüchtling nach Deutschland. Bald jagen mehrere Geheimdienste den Osteuropäer. Denn sein gerstorbener Vater stand im Verdacht, in globalen Terror verwickelt gewesen zu sein.

Berlin | Ein Mann allein wäre schon Grund genug, am Donnerstag um 20.30 Uhr das RBB-Fernsehen einzuschalten und den Spionagethriller „A Most Wanted Man“ zu sehen. Der Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman („Capote“) lieferte 2014 in seiner letzten Hauptrolle meisterhaft die Darstellung eines deutschen Spions ab. Das amerikanische Genie starb kurz darauf ...

