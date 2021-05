„Born This Way“-Feier : Lady Gaga erhält Schlüssel für West Hollywood

Schon lange gilt Lady Gaga als Ikone in der LGBTQ-Szene. Im liberalen West Hollywood wird sie ganz besonders groß gefeiert.

Los Angeles | Popstar Lady Gaga (35) ist zum zehnten Jubiläum ihres Hit-Albums „Born This Way“ im kalifornischen West Hollywood gefeiert worden. Die Sängerin postete in ihren sozialen Medien Fotos von der Zeremonie in der liberalen Stadt mit einem großen Homosexuellenanteil. In Regenbogenfarben war „Born This Way“ in Großbuchstaben auf eine Straße gemalt. Bürger...

