Wien-Besuch : Kronprinzessin Victoria isst spontan eine «Schwedenbombe»

Das hat man auch nicht alle Tage: Kronprinzessin Victoria hat einen Junggesellinnenabschied unvergesslich werden lassen.

von dpa

07. April 2019, 16:07 Uhr

Die schwedische Kronprinzessin Victoria (41) hat mit einem herzhaften Biss in einen Schokokuss eine werdende Braut in Wien entzückt. Die Spezialität ist dort als «Schwedenbombe» bekannt, weil eine österreichische Süßwarenfabrik sie unter diesem Namen herstellt.

Eine solche Leckerei hatte Braut Anna bei ihrem Junggesellinnenabschied dabei, als sie in Wien am Samstag durch Zufall auf Victoria, ihre Kinder und einen Bodyguard traf. Dies berichtete die «Kronen-Zeitung» am Sonntag. Spontan bot sie den Royals etwas an, und die griffen beherzt zu, wie Schnappschüsse zeigen.

Victoria habe teils auf Deutsch alles Gute zur Hochzeit gewünscht und ließ dem Brauch folgend eine Spende im Sammelbeutel der Freundinnen: 100 schwedischen Kronen (rund 9,60 Euro). Am Sonntag besuchte Victoria mit ihrer Tochter Prinzessin Estelle und Königin Silvia den Tiergarten Schönbrunn.