US-Musiker : Kris Kristofferson wird 85 - und geht offiziell in Rente

Kris Kristofferson gilt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Musiklegenden wie Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin und Ray Charles haben seine Lieder gesungen. Jetzt wird Kristofferson 85.

New York | Ob „Sunday Morning Coming Down“, „Help Me Make It Through the Night“ oder „Me and Bobby McGee“: Mehr als 50 Jahre lang hat Kris Kristofferson Songs geschrieben und ist über die Bühnen der Welt getourt. Kurz vor seinem 85. Geburtstag am Dienstag (22. Juni) aber ist der US-Musiker offiziell in Rente gegangen. Sohn John Kristofferson verwaltet nun das...

