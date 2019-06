Einschaltquoten : Krimi vor Spaß vor Abenteuer

Die meisten Zuschauer (4,5 Millionen) entschieden sich am Samstagabend für das ZDF, das «In Wahrheit: Mord am Engelsgraben» zeigte. Weit weniger (3,12 Millionen) schalteten die Show im Ersten ein.

von dpa

16. Juni 2019, 11:36 Uhr

Krimi vor Komik, hieß es am Samstagabend bei vielen Fernsehzuschauern: 4,5 Millionen Zuschauer schalteten im ZDF «In Wahrheit: Mord am Engelsgraben» ein. Das entsprach einem Marktanteil von 19 Prozent.

3,12 Millionen Zuschauer (13,7 Prozent) entschieden sich für «Verstehen Sie Spaß?» in der ARD und sahen dem Team um Moderator Guido Cantz beim Leute-Veräppeln zu.

Sat.1 startete mit einem rührenden Familienabenteuer in den Abend: «Elliot, der Drache», mit Robert Redford in einer der Hauptrollen, wollten 2,18 Millionen Menschen (9,2 Prozent) sehen. Auf ProSieben trat Fußballprofi Christoph Kramer gegen Skirennläufer Felix Neureuther bei «Schlag den Star» mit Moderator Elton an. 1,36 Millionen Zuschauer (7,5 Prozent) verfolgten, wie Neureuther schließlich die Mehrzahl der Spaßkämpfe für sich entschied.

Dahinter folgen RTL mit der Spielshow «Team Ninja Warrior Germany» und 1,28 Millionen Zuschauern (5,4 Prozent) und Kabel eins mit der Serie «Hawaii Five-0» und 0,69 Millionen (3,0 Prozent). Vox strahlte «Ghostbusters - die Geisterjäger» aus, das Original von 1984. Damit erreichte der Sender 0,69 Millionen Zuschauer (2,9 Prozent). Das Schlusslicht bildete RTL II mit dem Tanzfilm «Honey», den 0,52 Millionen Menschen sehen wollten (2,2 Prozent).