Dokumentation : «Krautrock 1»: Film über legendäre Musikgruppen

Für die Musikgeschichte ist Krautrock enorm wichtig. Was diese Richtung ausmacht, zeigt ein Regie-Duo in einer Doku.

15. Juni 2020, 08:00 Uhr

Krautrock. Diese für die Pophistorie so immens wichtige Musikrichtung hat ziemlich wenig mit Weißkohl oder sonstigen großblättrigen Gemüsesorten zu tun.

Dafür ganz viel mit legendären Musikgruppen wie Can, Neu!, Faust, Popol Vuh, Agitation Free, Embryo, Ash Ra Tempel, Amon Düül oder auch Kraftwerk: Letztere, aber auch Gruppen wie Can oder Neu! werden weltweit als Neuerer in Sachen Musik verehrt und sind teils gar im Ausland um einiges bekannter als in ihrer deutschen Heimat.

Mit ihrer «Krautrock 1» betitelten Doku nun lässt das Regie-Duo Adele Schmidt und José Zegarra Holder wichtige Protagonisten dieser einflussreichen, zumeist westdeutschen Bands, in Interviews zu Wort kommen.

Krautrock 1, USA 2019, 129 Min., FSK o.A.,, von Adele Schmidt und José Zegarra Holder

