Eine junge Schriftstellerin : Kostümdrama «Mary Shelley» mit Elle Fanning

Die junge Mary Shelley brennt mit ihrer großen Liebe durch. Als beide am Genfer See Zeit mit dem Dichter Lord Byron verbringen, verhilft dieser der ambitionierten Schriftstellerin zu ihrem Hauptwerk.

von dpa

24. Dezember 2018, 10:41 Uhr

Im Jahr 1814 verliebt sich die 16-jährige Mary (Elle Fanning, «Die dunkle Fee») in den einige Jahre älteren, verheirateten Dichter Percy Shelley (Douglas Booth). Die literarisch ambitionierte Mary, Tochter einer Frauenrechtlerin und eines Philosophen, brennt mit dem rebellischen Shelley durch.

Im total verregneten Sommer 1816 verbringt das Paar einige Wochen zusammen mit dem Dichter Lord Byron in einer Villa am Genfer See. Bei einem Schreibwettbewerb konzipiert Mary, die inzwischen Shelleys Ehefrau ist, ihren Roman «Frankenstein», der zwei Jahre später anonym erscheint und die Autorin später weltberühmt macht. Die Regisseurin Haifaa Al Mansour («Das Mädchen Wadjda») erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Frau, die ihre große Liebe erlebt und trotz aller Enttäuschungen zu ihren Idealen steht.

Mary Shelley, UK 2017, 120 Min., FSK ab 12, von Haifaa Al Mansour, mit Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge