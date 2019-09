Monarchin von Schweden : Königin Silvia für ihren Kinder-Einsatz geehrt

Königin Silvia ist in Hessen zu Besuch. Dort hat sie für ihren Einsatz für mehr Kinderrechte den Karl Kübel Preis erhalten. Vor der Zeremonie durften ihre Fans sie ganz nah erleben.

Avatar_shz von dpa

06. September 2019, 13:50 Uhr

Bei einer Feierstunde im südhessischen Bensheim ist Königin Silvia von Schweden für ihren Einsatz für Kinder geehrt worden. Die 75 Jahre alte Mutter dreier Kinder - zwei Mädchen, ein Junge - erhielt den mit 25.000 Euro dotierten Karl Kübel Preis.

Die Auszeichnung der gleichnamigen Stiftung ist nach dem Unternehmer Karl Kübel (1909-2006) benannt. Vor der Halle in Bensheim freuten sich zahlreiche Schaulustige auf die Königin, die vor der Zeremonie kurz zu den Wartenden ging.

«Mit ihrer World Childhood Foundation kämpft sie gegen die Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern, gegen Misshandlung und Missbrauch sowie für bessere Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen», begründete die Stiftung ihre Auszeichnung. Als Laudator war der Popmusiker Peter Maffay nach Bensheim gekommen. Kinder seien vielfach bedroht, etwa durch Missbrauch oder mangelnden Zugang zu Bildung, sagte er. «Erwachsene stehen in der Pflicht, zu helfen.»

Die 1972 gegründete Stiftung engagiert sich mit vielen Projekten für Kinder und Familien. Der Preis wird seit 1990 verliehen. In den vergangenen Jahren ging er an den früheren Fußballprofi Gerald Asamoah, die Schauspielerin Maria Furtwängler und auch an Maffay.