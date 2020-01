Niederländisches Königshaus : König Willem-Alexander muss Schlips opfern

Der Besuch eines Obdachlosenzentrums hat König Willem-Alexander die Krawatte gekostet. Die Leiterin hat ihn aus einem ganz bestimmten Grund abgeschnitten.

21. Januar 2020, 16:40 Uhr

Ein Besuch in einem Obdachlosenzentrum hat dem niederländischen König Willem-Alexander seinen Schlips gekostet. Beim Empfang des Königs schnitt die Leiterin des Projektes in Weert dem König am Dienstag kurzerhand die Krawatte ab. Allerdings hatte sie vorher um Erlaubnis gefragt, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete.

Die Projektleiterin Jozé Moonen hatte das Zentrum im Süden des Landes selbst vor einigen Jahren mit dem Durchschneiden eines Schlipses eröffnet. Und da am Dienstag ihr letzter Arbeitstag war, wollte sie mit dieser Geste auch Abschied nehmen.

Der König sei zunächst nicht sehr erbaut gewesen, sagte der Kommunalpolitiker Paul Sterk, Zeuge der Szene. «Es war auch ein sehr schöner Design-Schlips.» Aber dann habe er doch zugestimmt. Anschließend bekam er von der Projektleiterin eine andere Krawatte. «Nicht ganz mein Geschmack», sagte der Monarch lachend.