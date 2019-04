Einschaltquoten : Knapp sechs Millionen Zuschauer bei Commissario Brunetti

Am Vorabend zum Karfreitag haben sich mit Abstand am meisten Zuschauer für die ARD entschieden. Commissario Brunetti löste seinen 25. Fall.

von dpa

19. April 2019, 11:40 Uhr

Vor den Augen von knapp sechs Millionen Fernsehzuschauern hat Commissario Brunetti in Venedig seinen 25. Fall gelöst. Der Donna-Leon-Krimi «Ewige Jugend» mit Uwe Kockisch in der Hauptrolle kam in der ARD am Donnerstag auf 5,93 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,7 Prozent.

Zuvor sahen ab 20.15 Uhr 5,81 Millionen (22,3 Prozent) den ARD-«Brennpunkt» zum Busunglück auf Madeira. Die Brunetti-Jubiläumsfolge begann deshalb zehn Minuten später.

Auf RTL sahen ab 21.00 Uhr 4,74 Millionen Zuschauer (16,1 Prozent) das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon. Frankfurt gewann 2:0 und schaffte den Einzug in das Halbfinale. Die Vorberichte ab 20.15 Uhr schalteten 1,95 Millionen (7,3 Prozent) ein.

Die Komödie «Lotta & der schöne Schein» mit Josefine Preuß im ZDF kam auf 2,52 Millionen Zuschauer (8,8 Prozent) und die Castingshow «Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum» bei ProSieben auf 2,22 Millionen (7,9 Prozent).

Für die Sat.1-Krimiserie «Criminal Minds» interessierten sich 1,34 Millionen (4,9 Prozent) und für das Trickabenteuer «Die Unglaublichen - The Incredibles» auf Vox 1,23 Millionen (4,4 Prozent). RTL II erreichte mit der Dokusoap «Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht» 1,07 Millionen (3,8 Prozent). Die Reportage «Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale» auf Kabel eins wollten 0,76 Millionen (2,7 Prozent) sehen.