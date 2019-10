Halloween : Klum lässt sich in Schaufenster verkleiden

Das ist bei der gebürtigen Rheinländerin schon Tradition: Sie verkleidet sich für das Gruselfest in der Nacht vom 31. Oktober auf Allerheiligen stets extravagant.

Avatar_shz von dpa

31. Oktober 2019, 16:29 Uhr

Wenige Stunden vor ihrer traditionellen Halloween-Party hat sich TV-Star Heidi Klum publikumswirksam in einem New Yorker Schaufenster verkleiden lassen.

Das 46-jährige Model betrat am Donnerstagmorgen - umringt von einem Team aus Stylisten, PR-Leuten und Smartphones - den Raum eines großen Internethändlers an einer Einkaufsstraße in Manhattan. Klum winkte ein paar Dutzend Schaulustigen vor dem Fenster zu und bekam immer wieder Handys gereicht, um ihre Social-Media-Kanäle zu bedienen. Das aufwendige Styling soll mehrere Stunden dauern.

Für ihre 20. Halloween-Party wird die Rheinländerin von ihrem Team wie jedes Jahr extravagant verkleidet. Im vergangenen Jahr hatte sie sich als die knallgrüne Oger-Figur Fiona aus den «Shrek»-Animationsfilmen verkleidet - auch runzelige Oma, Vampir oder Außerirdische war Klum schon.

Dieses Jahr hielt sie ihr Kostüm bis zur letzten Minute geheim: «Ich verrate nur eins», hatte Klum im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gescherzt. «Ich werde mich weder als Fuchs noch als Otter verkleiden.»