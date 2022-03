Promi-show : Klaus Maria Brandauer tritt Gastprofessur in Düsseldorf an

Der österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer tritt an diesem Mittwoch (16.30) mit einer Vorlesung seine Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf an. Der 78-Jährige holt damit die schon für 2020 angekündigte und wegen Corona verschobene Gastprofessur nach.

Überschrieben hat Brandauer seine Professur mit dem Titel „Liebe, Revolution, Europa“. In seiner ersten Vorlesung wolle er über das Thema „Als Poet im Widerstand - Zeitgenosse Heinrich Heine“ referieren, hieß es. Der vielfach prämierte Brandauer ist seit 1972 Ensemblemitglied und Regisseur am Wiener Burgtheater. Zu Kino-Weltruhm gelangte er mit Rollen...

