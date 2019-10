Generationen-Problem : Klaas Heufer-Umlauf verzichtet privat gerne auf Ironie

Ironie? Alles schön und gut. Aber es geht auch gut ohne, meint Klaas Heufer-Umlauf. Und der Moderator findet das ziemlich erfrischend.

von dpa

08. Oktober 2019, 12:40 Uhr

Klaas Heufer-Umlauf will in seinem Alltag nicht zu viel Ironie zulassen. «Privat probiere ich, unironisch zu sein», sagte der Moderator und Sänger in einem Interview mit dem «Playboy»-Magazin.

Nie habe die Ironie eine so große Konjunktur gehabt. «Das ist ja ein Problem unserer Generation», sagte der 36-Jährige. Es sei sehr erfrischend, wenn man damit einfach mal aufhöre. «Das ist ganz heilsam.»

Heufer-Umlauf gab auch zu bedenken, dass man bei der Anwendung von Ironie immer aufpassen müsse. «Weil diese kleine Brücke Richtung Zynismus manchmal gar nicht so weit entfernt ist - und das ist dann der Humor der Glücklosen.»