Celebrities : Kim Kardashian schwärmt von Pete Davidson: „Wir sind so süß“

Reality-TV-Star und Milliardärin Kim Kardashian ist neu liiert: Nach der Trennung von Rapper Kanye West hat sie nun mit US-Komiker Pete Davidson ihr Glück gefunden.

US-Reality-Star Kim Kardashian (41) hat in einem Fernsehinterview begeistert über ihre Beziehung mit dem US-Komiker Pete Davidson (28) gesprochen. Sie habe die „süßesten“ gemeinsamen Fotos, sagte Kardashian in der der Fernsehsendung „Ellen DeGeneres Show“. Ein vierminütiger Clip davon wurde am Mittwoch im Netz veröffentlicht. Darin spricht die US-Mode...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.