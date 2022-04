Realty-Star : Kardashian über neue Beziehung: nicht geplant

Nach der Trennung von Kanye West hatte Kim Kardashian laut eigener Darstellung nicht vor, eine neue Partnerschaft zu finden. Nun ist es anders gekommen.

Reality-Star Kim Kardashian (41) hat nach ihrer Scheidung von Rapper Kanye West laut eigenen Worten nicht mit einer neuen Beziehung gerechnet. „Ich denke, dass manchmal Dinge passieren, wenn man sie am wenigsten erwartet. Es war das Letzte, was ich wirklich geplant hatte“, sagte sie am Montag im Podcast „Making Space“ über ihre Beziehung zum Comedian P...

