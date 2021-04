US-Vizepräsidentin : Kamala Harris bekommt Wachsfigur bei Madame Tussauds

Das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds bekommt Zuwachs. Erstmals wird schon bald auch eine Vizepräsidentin der US-Regierung zum illustren Kreis der Berühmtheiten gehören.

New York | Als erste US-Vizepräsidentin erhält Kamala Harris (56) ein wächsernes Ebenbild bei Madame Tussauds. Ihre Wachsfigur werde derzeit fertiggestellt - zeitgleich mit einem Joe Biden aus Wachs, wie Madame Tussauds New York am Mittwoch (Ortszeit) bei Facebook und Twitter mitteilte. Die Köpfe der beiden Politiker aus Ton zu modellieren, habe sechs Wochen ...

