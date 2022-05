Film : Julie Delpy dreht im Juni in Hamburg

Die Schauspielerin Julie Delpy (52, „Before Sunset“) wird im Sommer einige Zeit in Hamburg verbringen - beruflich. Für Juni sind in der Hansestadt die Dreharbeiten für den Psychothriller „The Tutor“ geplant, wie die Moin Filmförderung der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Mit Delpy steht unter anderem der britische Schauspieler Richard E. Grant (65) als einer der Hauptdarsteller vor der Kamera.

In dem Film geht es um einen angehenden...

