First Cat : Jill Biden: Katze für Weißes Haus „in den Startlöchern“

Major und Champ heißen die First Dogs im Weißen Haus. Das aber soll es noch nicht gewesen sein. Die Bidens bekommen noch eine Katze. Werden alle gut miteinander auskommen?

Washington | Die Hunde von US-Präsident Joe Biden (78) bekommen im Weißen Haus demnächst Gesellschaft. Es stimme, dass die Präsidentenfamilie eine Katze aufnehmen werde, sagte First Lady Jill Biden in einem Interview des Senders NBC News. „Sie steht in den Startlöchern“, fügte die 69-Jährige hinzu - und machte deutlich, dass es sich um eine Kätzin handele. D...

