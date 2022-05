Laufsteg-Show : „Jetzt sind wir Profis“ - Das 17. Topmodel-Finale

Mutter und Tochter als Konkurrentinnen - und eine Kandidatin, die aus Protest gegen die Show fehlt: An diesem Donnerstag geht die 17. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ zu Ende - die erfolgreichste seit 13 Jahren.

Topmodel-Finale Nummer 17: An diesem Donnerstag geht die aktuelle Staffel des ProSieben-Dauerbrenners „Germany's Next Topmodel“ zu Ende. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show gibt es eine ganz besondere Konstellation in der Endrunde: Mit der 19 Jahre alten Lou-Anne aus Österreich und der 50-jährigen Martina kämpfen Mutter und Tochter gegeneinander...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.