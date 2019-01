The Big Lebowski : Jeff Bridges macht als «Dude» Bier-Werbung

Für einen kurzen Moment hatten die Fans des Kultfilms «The Big Lebowski» eine Fortsetzung für möglich gehalten. Eine kurzes Video von Jeff Bridges nährte diese Hoffnung. Jetzt gab es die Auflösung.

von dpa

29. Januar 2019, 07:44 Uhr

Doch kein «The Big Lebowski 2», sondern nur ein Werbespot: vorige Woche hatte Oscar-Preisträger Jeff Bridges (69) Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung des Kultfilms angeheizt.

In einem kurzen Teaser zeigte sich der Schauspieler in seiner ikonischen «The Dude»-Rolle aus «The Big Lebowski» (1998) in typischer Strickjacke, mit Sonnenbrille und langer Mähne. Am Montag löste Bridges das Rätsel: auf Twitter postete er einen Werbespot für das bevorstehende Super-Bowl-Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL (am 3. Februar), in dem «The Dude» in einer Bar auf «Sex and the City»-Kollegin Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw verkleidet trifft.

Statt mit ihren typischen Drinks (White Russian und Cosmopolitan) stoßen die Charaktere mit einem belgischen Markenbier an. Ein wenig Veränderung könne Gutes bewirken, schreibt Bridges zu dem Werbespot. Er spielt damit auf die Zusammenarbeit der Brauerei mit der gemeinnützigen Organisation Water.org an, die sich in Entwicklungsländern für den Zugang zu sauberem Wasser einsetzt.

In dem Original-Streifen «The Big Lebowski » spielt Bridges den Slacker und Ex-Hippie Jeffrey Lebowski, der am liebsten mit einem Joint, Wodka und ein paar Freunden auf der Bowlingbahn abhängt.