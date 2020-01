TV-Star : Jean Pütz möchte «bis zum Umfallen» arbeiten

Jean Pütz ist bereits 83 Jahre alt. An den Ruhestand denkt der TV-Star aber noch lange nicht. Er will so lange arbeiten, wie es geht.

04. Januar 2020, 12:50 Uhr

Jean Pütz, TV-Urgestein mit dem ausladenden Schnurrbart, ist mit seinen 83 Lebensjahren noch weit von einem Ruhestand entfernt. Im Interview mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung» sagte er: «Ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören zu arbeiten.

Wahrscheinlich mache ich es, bis ich umfalle». Täglich veröffentlicht der TV-Star Beiträge zu wissenschaftlichen und politischen Fragen auf den sozialen Medien und seiner Homepage. «Denksport», wie der 83-Jährige es nennt, halte ihn fit und gesund. Der deutsch-luxemburgische Moderator empfehle es niemandem, sich «geistig in den Ruhestand zu versetzen».

Jean Pütz moderierte ab 1974 über Jahrzehnte die WDR-Sendung «Hobbythek». Ein Publikumshit für Hobby-Bastler und Heimwerker. Sein Satz: «Ich hab da mal was vorbereitet» ist mittlerweile Kult.