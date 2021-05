Festival : Jazz-Festival Moers hat begonnen

Pandemiebedingt ist das Moerser Jazz-Festival in diesem Jahr als eine Mischung aus digitaler Übertragung und Liveevents angelegt.

Moers | Das renommierte Moerser Jazz-Festival hat begonnen. „Das #moersfestival läuft!“, twitterten die Veranstalter am Freitagabend. Jazz-Fans konnten per Live-Stream dabei sein. 36 Band- oder Einzel-Act-Auftritte mit mehr als 200 Musikerinnen und Musikern sind bis Montag geplant. Das Festival ist in diesem Jahr als Mischung aus digitaler Übertragung und ...

