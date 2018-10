Filmfestival : Jamie Lee Curtis beim Filmfest Hamburg

Hollywood-Glanz und ein Tabu-Thema beim Hamburger Filmfest: Jamie Lee Curtis stellt ihren neuen Film «Halloween» vor. Viel Aufmerksamkeit findet außerdem das Werk «Mario» über Homosexualität im Profifußball.

von dpa

03. Oktober 2018, 12:37 Uhr

Beim Hamburger Filmfest hat Hollywood-Star Jamie Lee Curtis ihren neuen Film «Halloween» vorgestellt. Die 59-Jährige präsentierte das Werk am Dienstagabend persönlich. Curtis schlüpft darin erneut in die Rolle der Laurie Strode, die sie vor 40 Jahren in dem Original-Horrorschocker «Halloween - Die Nacht des Grauens» berühmt machte.

Premiere feierte auch der Film «Mario» des Schweizer Regisseurs Marcel Gisler, der sich dem Tabuthema Homosexualität im Profifußball widmet. Da auch der Hamburger Club FC St. Pauli eine Rolle in dem Drama spielt, kamen zahlreiche Spieler, Funktionäre und der ehemalige Vereinspräsident Corny Littmann zur Vorführung.

Die wichtigste Auszeichnung des Filmfestes, der Douglas-Sirk-Preis, wird am Donnerstag verliehen. Er geht an den iranischen Regisseur Jafar Panahi («Taxi Teheran»), der 2010 zu einem 20-jährigen Berufs- und Ausreiseverbot verurteilt wurde - aber dennoch Filme macht.

Vor der Deutschlandpremiere von Panahis neuem Film «Drei Gesichter» wird Panahis Tochter Solmaz gemeinsam mit der Hauptdarstellerin des Films, Behnaz Jafari, die Auszeichnung entgegennehmen. Das Hamburger Filmfest geht am Samstag nach zehn Tagen zu Ende. Das Programm umfasst mehr als 130 Produktionen aus aller Welt.