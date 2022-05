„Triangle of Sadness“ : Iris Berben gewinnt in Cannes: Deutsche darf im Siegerfilm nur stammeln

Mit der höchsten Auszeichnung des Filmfestivals in Cannes wird zum zweiten Mal ein Film des Schweden Ruben Östlund geehrt. Zu den Stars von „Triangle of Sadness“ gehört auch Iris Berben.

Die Schauspielerin Iris Berben hat mit euphorischen Worten auf die Auszeichnung von „Triangle of Sadness“ mit der Goldenen Palme in Cannes reagiert. Sie spielt in dem Film des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund, der am Samstagabend den wichtigsten Preis der Filmfestspiele erhielt, eine Nebenrolle. „Ich bin überglücklich, ein kleines Mosaiksteinchen ...

