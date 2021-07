TV-Tipp : „Im Niemandsland“ - Romanze an der bröckelnden Mauer

Zwei Teenager, deren Eltern in einem heftigen Streit leben, verlieben sich ineinander. Ein ARD-Drama über die unruhigen Wendejahre in Berlin.

Berlin | Direkt nach dem Mauerfall ergeben sich besonders in Berlin ganz neue Herausforderungen. Wie soll die bislang geteilte Stadt wieder zusammenwachsen? Ein junges Liebespaar befindet sich buchstäblich „Im Niemandsland“. So lautet dann auch der Titel eines Films, der an diesem Dienstag um 23.50 Uhr auf dem Ersten zu sehen ist. Das Drama läuft in der Reihe ...

