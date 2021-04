TV-Serie : Im „Großstadtrevier“ geht es am Montag um Corona

Die TV-Serie „Großstadtrevier“ läuft seit fast 35 Jahren und ist so auch ein Spiegel der Zeit. Kein Wunder also, dass nun auch Corona eine Rolle spielt. Die Pandemie als Thema ist aber ein Wagnis.

Hamburg | Fast alle fiktionalen Fernsehformate meiden die Pandemie als Thema: Die in Hamburg spielende ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“ macht in der neuen Folge am Montag Corona zum Thema. Im Mittelpunkt der Episode „Prepper“ (19.4., 18.50 Uhr im Ersten; Folge 457) steht dabei ein Mann (Bernhard Conrad), dessen krebskranke Frau an Covid-19 gestorben ist. ...

