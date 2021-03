Mit 87 Jahren : Hollywood-Schauspieler George Segal gestorben

Von „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ bis zu „Die Goldbergs“: George Segal gehörte zu den vielseitigsten Schauspielern der USA. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.

Los Angeles | Der US-Schauspieler George Segal ist tot. Segal sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) im Alter von 87 Jahren in Kalifornien an Komplikationen bei einer Bypass-Operation gestorben, zitierten mehrere US-Medien übereinstimmend aus einer Mitteilung von Segals Ehefrau Sonia. „Die Familie ist am Boden zerstört“, hieß es. Bis zuletzt war der Schauspieler, der ...

