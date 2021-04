Albumveröffentlichung : Hip-Hop-Überraschung im Lockdown: Haiytis „Mieses Leben“

Mit dem Frust im Lockdown geht jede und jeder anders um. Die deutsche Rapperin Haiyti hat die Zeit für neue Songs genutzt. Überraschend veröffentlichte sie nun ein rein digitales neues Album.

Berlin/Hamburg | Überraschungsalben scheinen während der Pandemie in Mode zu sein - nun hat auch die ohnehin sehr produktive Rapperin Haiyti (28) quasi über Nacht neue Musik für den Lockdown herausgebracht. Das am Freitag rein digital erschienene „Mieses Leben“ bietet nach den vor einigen Wochen veröffentlichten Singles „Wolken“ und „Freitag“ insgesamt 18 Stücke in...

