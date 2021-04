US-Schauspielerin : Hilary Duff hat eine Rolle in „How I Met Your Father“

Eine neue Rolle für Hilary Duff in einer neuen Sitcom-Serie: Sie soll eine Figur namens Sophie spielen. Wer das genau ist, muss sie selbst noch herausfinden.

Los Angeles | Die amerikanische Schauspielerin Hilary Duff („Lizzie McGuire“) hat eine Rolle im Ableger der US-Erfolgsserie „How I Met Your Mother". „Heute ist es soweit. Es wurde bekannt, dass ich "How I Met Your Father“ drehen werde“, sagte die 33-Jährige am Mittwoch in einem Video auf Instagram. Der Streamingdienst Hulu hatte nach Angaben zahlreicher US-Medie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.