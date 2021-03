Höhner-Sänger : Henning Krautmacher hatte Riss in der Halsschlagader

Der Kölner Musiker hat noch einmal Glück gehabt, zieht daraus aber eine Lehre. Ein Riss in seiner Halsschlagader wurde rechtzeitig entdeckt.

Köln | Der Höhner-Sänger Henning Krautmacher hatte nach eigenen Angaben vor zwei Wochen einen Riss in der Halsschlagader. Seine dringende Bitte an seine Mitmenschen ist jetzt: „Passt auf euch auf, hört in euch rein - und geht lieber einmal zuviel zum Arzt als zu wenig!“ Im „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch) erzählte der 64-Jährige, dass er die Symptome zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.