An Heiligabend : Heidi Klum postet Ring-Foto - «Ich habe Ja gesagt»

Auf Instagram und Twitter postet Model Heidi Klum ein Bild mit ihrem Freund Tom Kaulitz. Dazu schreibt sie: "I said yes". Zu sehen auch ein großer Ring an ihrer Hand. Treten die beiden bald vor den Altar?

von dpa

24. Dezember 2018, 21:56 Uhr

Wird Heidi Klum (45) zum dritten Mal heiraten? «Ich habe Ja gesagt» schrieb das deutsche Model auf Instagram und Twitter zu einem Foto, auf dem sie und ihr Freund Tom Kaulitz (29) strahlend lächeln und Klum ihre Hand mit einem großen Ring in die Kamera hält.

Der Eintrag war auch mit einem roten Herz-Emoji versehen. Mehrere Medien berichteten prompt, dass sich Klum und der Gitarrist der Band Tokio Hotel verlobt hätten. Eine Bestätigung von Klums Management gab es zunächst nicht.

«Ich liebe ihn sehr», sagte Klum im September in der US-Talkshow von Moderatorin Ellen DeGeneres über Kaulitz. Er sei auch Deutscher, sie hätten die gleichen Wurzeln und sie fühle sich ganz von ihm verstanden.

Die vierfache Mutter Klum war lange mit dem britischen Popstar Seal verheiratet und vorher mit Starfriseur Ric Pipino. Im Januar 2012 hatten Seal und Klum nach fast sieben Jahren das Aus ihrer Ehe bekannt gegeben. Kaulitz hatte 2015 die Schönheitskönigin Ria Sommerfeld geheiratet. Die Ehe hielt nur kurz, die Scheidung wurde im vergangenen August amtlich.