Fernsehmesse : „Haus der Träume“ in Cannes ausgezeichnet

Deutsche Serien haben gute Chancen auf dem internationalen TV-Markt. Dies zeigt auch der Erfolg der Kaufhaus-Saga „Haus der Träume“ in Cannes.

Auf der weltgrößten Fernsehmesse „MIP TV“ hat die deutsche Streaming-Serie „Haus der Träume“ die internationalen Einkäufer so sehr begeistert, dass sie sie zum Sieger im Wettbewerb „MIP Drama“ kürten. Die Auszeichnung in Cannes gilt in der Branche als guter Indikator für den weltweiten Erfolg von Neuerscheinungen. In Deutschland wird die 20er-Jahre-Ka...

