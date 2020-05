Britischer Popstar : Harry Styles' neues Kuschelvideo elektrisiert Fans

Schon kurz nach Veröffentlichung gehörte das Video, in dem sich der 26-Jährige meist eng umschlungen zwischen jungen Frauen am Strand räkelt, in Sozialen Netzwerken zu den am meisten geteilten.

19. Mai 2020, 00:44 Uhr

Der britische Popstar Harry Styles hat sein neues Video zum Song «Watermelon Sugar» veröffentlicht - und elektrisiert seine Fans mit dem körperbetonten Bildern in der Corona-Krise anscheinend besonders.

Dabei entspricht das laut Magazin «Rolling Stone» im Januar in Kalifornien gedrehte «Watermelon Sugar» so gar nicht den momentan in den USA geltenden Abstandsregeln. «MACHT DAS NICHT ZUHAUSE. Haltet Abstand zueinander», schrieb der ehemalige «One Direction»-Sänger deswegen auf Twitter. Seine Botschaft mit dem Videolink wurde allein in den ersten zwei Stunden nach Veröffentlichung über 130.000 Mal geteilt.