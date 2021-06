Erstes Album : „Harriet“-Star Cynthia Erivo bringt erstes Album heraus

Schauspielerin Cynthia Erivo bringt ihr erstes Album heraus. Die Platte mit zwölf Songs soll ab Mitte September erhältlich sein. Einen ersten Vorgeschmack stellte Erivo in den sozialen Medien hoch.

Los Angeles | Die britisch-nigerianische Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo (34, „Harriet“, „Widows - Tödliche Witwen“) will ihr Debüt-Album herausbringen. Erivo kündigte das Album „Ch. 1 Vs. 1“ mit zwölf Songs für Mitte September an. Auf Instagram stellte sie zugleich die erste Single-Auskopplung „The Good“ vor. In dem Pop-Soul-Song singt sie über das En...

