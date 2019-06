Markenzeichen : Harald Schmidt hat kein Problem mit seinem Image

Harald Schmidt mimt auf der Opernbühne einen Snob. Und das ist ganz nah dran an seinem Leben.

von dpa

02. Juni 2019, 08:52 Uhr

Moderator und Schauspieler Harald Schmidt (61) ist von Sonntag an auf der Opernbühne in Stuttgart zu sehen und verkörpert dort in gewisser Weise sich selbst.

Er spiele einen snobistischen Manager - «das deckt sich relativ - glaube ich - mit dem Image, das viele von mir haben», sagte Schmidt über seine Sprechrolle in «Ariadne auf Naxos» von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. Mit diesem Image habe er kein Problem, sagte Schmidt. «Coca-Cola hat ja auch kein Problem, immer wieder Cola zu verkaufen.» Wer eine Marke ist, gehöre heutzutage zur privilegierten Schicht. «Ich habe keine Sekunde darauf verschwendet, irgendwie von dem Markenzeichen wegzukommen.»

Schmidt wurde in Stuttgart an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst zum Schauspieler ausgebildet. Auch während seiner Zeit als Late-Night-Talker mit eigener Show war er immer wieder auf der Theaterbühne zu sehen. «In diesem Bereich bin ich letzten Endes Pressesprecher mit leichter Textbeilage.» Diese Rolle habe er für sich perfektioniert.

Die Rolle des Haushofmeisters übernimmt Schmidt in vier Aufführungen an der Staatsoper Stuttgart und einem Gastspiel in der Kölner Philharmonie.