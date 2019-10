Kampf ums Überleben : «Halloween Haunt»: Gruseliges zum Horrorfest

An Halloween soll es richtig gruselig zugehen. Das denken sich mehrere Freunde und steuern ein abgelegenes Spukhaus an. Dort wartet aber ein ganz besonderer Nervenkitzel auf sie.

28. Oktober 2019, 11:27 Uhr

Pünktlich zum Gruselfest Halloween kommen gleich mehrere Filme zum Fürchten ins Kino. Darunter ist auch «Halloween Haunt»: Die Studentin Harper und ihre Freunde erhoffen sich zu Halloween ein besonders gruseliges Erlebnis und besuchen ein abgelegenes Spukhaus.

Sie freuen sich auf den angekündigten Nervenkitzel, geben am Eingang wie gefordert ihre Handys ab - und sitzen dann in der Falle. Sie versuchen zwar, aus dem verschachtelten Anwesen herauszufinden. Doch in jedem Raum warten perfide Aufgaben auf die Freunde, die längst um ihr Überleben kämpfen.

Halloween Haunt, USA 2019, FSK ab 18, von Scott Beck, Bryan Woods, mit Katie Stevens, Will Brittain, Lauryn Alisa McClain