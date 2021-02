Prominente Gäste : Guido Cantz lädt zu „Karneval in Köln“

Corona hin oder her, Guido Cantz präsentiert am Rosenmontag abends im Ersten „Karneval in Köln“. Es gibt zwar kein Saalpublikum diesmal, aber dafür ein paar besondere Gäste.

Köln | Viele Karnevalssitzungen im Fernsehen sind dieses Jahr coronabedingt ausgefallen, doch „Karneval in Köln“ läuft am Rosenmontag um 20.15 Uhr wie gewohnt im Ersten. Die Zuschauer können sich auf einige Überraschungen gefasst machen - das zeigt auch schon ...

