Preisverleihung in Hollywood : «Green Book» und «Bohemian Rhapsody» räumen bei Globes ab

Im kalifornischen Beverly Hills wurden zum 76. Mal die Golden-Globe-Trophäen verliehen. Dabei gab es die eine oder andere Überraschung

von dpa

07. Januar 2019, 05:52 Uhr

Der Film «Bohemian Rhapsody» über Queen-Frontmann Freddie Mercury hat den Top-Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Hauptdarsteller Rami Malek wurde zum besten Drama-Darsteller gekürt.

In der Komödien-Sparte siegte die Filmbiografie «Green Book», die auch Nebendarsteller Mahershala Ali und den Drehbuchautoren Preise einbrachte.

Hollywood-Veteranin Glenn Close holte den Golden Globe als beste Schauspielerin in dem Filmdrama «The Wife». Sie stach unter anderem ihre Kollegin Lady Gaga («A Star Is Born») aus, die sich mit einem Globe für den besten Song («Shallow») begnügen musste.

Der britische Schauspieler Christian Bale gewann den Globe als bester Komödien-Darsteller für seine Rolle als ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney in der Politsatire «Vice». Seine Landsmännin Olivia Colman siegte mit ihrem Königinnen-Auftritt in der Tragikomödie «The Favourite - Intrigen und Irrsinn».

Deutsche Kandidaten gingen diesmal leer aus. Das Künstlerporträt «Werk ohne Autor» von Florian Henckel von Donnersmarck (45) unterlag in der Sparte «Bester nicht-englischsprachiger Film» dem mexikanischen Film «Roma» von Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón («Gravity»). Cuarón holte zudem den Regie-Globe. Im vergangenen Jahr hatte das deutsche NSU-Drama «Aus dem Nichts» von Fatih Akin den Golden Globe als bester Auslandsfilm gewonnen.

Auch Daniel Brühl verpasste seine zweite Globe-Chance. Der 40-Jährige war für seine Rolle in der TV-Krimiserie «The Alienist» im Rennen, der Preis ging aber an Darren Criss («The Assassination of Gianni Versace»). Brühl war zuvor 2014 für seine Rolle als Rennfahrer Niki Lauda im Formel-1-Drama «Rush - Alles für den Sieg» nominiert gewesen.

Die seit 1944 vergebenen Golden Globe Awards sind die wichtigsten Filmpreise nach den Oscars. Über die Gewinner entscheidet eine Gruppe von knapp 100 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten. Die Verleihungszeremonie findet traditionell bei einem lockeren Gala-Dinner statt.