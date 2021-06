Festival : Goldener Löwe in Venedig für Jamie Lee Curtis

Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis sei die natürliche Verkörperung eines Stars, der es verstehe, Rollen mit unvergleichlichem Charisma zu füllen. Sagt Biennale-Direktor Alberto Barbera.

Lido | US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis („Halloween“) erhält bei den Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Biennale-Direktor Alberto Barbera habe die 62-Jährige dafür vorgeschlagen, teilte die Biennale di Venezia am Mittwoch mit. „Es scheint mir unmöglich, dass ich schon so lange in dieser Branche bin, um eine Auszeichnung fü...

