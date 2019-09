Preisverleihung in Leipzig : «Goldene Henne»: Ostfriesen, Klopp und der junge Kerkeling

Seit einem Vierteljahrhundert wird die «Goldene Henne» an Stars aus Musik, Show und Sport verliehen. Am Freitagabend gingen die Preise an Jung und Alt.

21. September 2019, 11:17 Uhr

Der jüngste Preisträger der «Goldenen Henne» kam mit seinen Eltern, die ältesten Nominierten schoben einen Rollator über den Roten Teppich in Leipzig. Zum 25. Mal wurde der Publikumspreis vergeben - und zumindest bei den Kandidaten war die Altersspanne am Freitagabend so groß wie wohl nie zuvor.

Der elfjährige Julius Weckauf wurde als «Aufsteiger des Jahres» ausgezeichnet. Er spielt in dem Film «Der Junge muss an die frische Luft» (Caroline Link) den jungen Hape Kerkeling - und zur Überraschung des schon mehrfach ausgezeichneten jungen Schauspielers überreichte der große Entertainer persönlich den Preis in Form eines Goldenen Vogels.

In der Kategorie #Onlinestars waren die ältesten Gäste des Abends nominiert: «Senioren Zocken», eine Rentnergruppe, die Computerspiele testet. Die teilweise über 80-jährigen Gamer haben auf Youtube 428 000 Abonnenten, die ihnen beim Fortnite- oder Minecraft-Zocken zuschauen. Am Ende wählten die Zuschauer aber die Ostfriesen Wilke & Udo zu ihren #Onlinestars.

Die «Goldene Henne» ist der 1991 gestorbenen DDR-Entertainerin Helga «Henne» Hahnemann gewidmet. Der Publikumspreis wird jährlich vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der Zeitschrift «Super-Illu» verliehen. Die Gala auf der Leipziger Messe verfolgten nach Angaben der Veranstalter 4500 Gäste. Kai Pflaume moderierte die Live-Show.

In der Kategorie Sport wurde Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ausgezeichnet. «Offensichtlich habt ihr alle mitbekommen, dass wir die Champions League gewonnen haben», sagte der Fußballlehrer in seiner Dankesbotschaft. Die schickte der 52-Jährige per Videogruß «aus Liverpool nach Leibzsch». In England werde «jeden Tag Fußball gespielt», deswegen könne er den Preis leider nicht live entgegen nehmen, entschuldigte er sich.

Die «Goldene Henne» Charity, verbunden mit einem Scheck über 25.000 Euro, ging nach Mecklenburg-Vorpommern an die die «Helden von Lübtheen» - die Feuerwehrleute, die im Sommer den bedrohlichen Waldbrand auf dem Truppenübungsplatz in Lübtheen bekämpft haben. Insgesamt 3000 Einsatzkräfte waren aktiv, um den größten Waldbrand in der Geschichte des Landes einzudämmen.

Zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution wurden die ersten Leipziger Montagsdemonstranten im Herbst 1989 in der Kategorie Politik ausgezeichnet. Die Laudatio hielt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Der 44-Jährige sagte, auch er sei damals als Jugendlicher bei Montagsdemonstrationen gewesen, die in seiner Heimatstadt Görlitz allerdings immer donnerstags gewesen seien.

Eine «Goldene Henne» nahmen außerdem Wincent Weiss in der Kategorie Musik und Emilia Schüle in der Kategorie Schauspiel mit nach Hause. Als beste Entertainer wurden Joko Winterscheidt und Paul Ripke gewählt. Sänger und Moderator Gunther Emmerlich, der gerade seinen 75. Geburtstag feierte, wurde für sein Lebenswerk geehrt.

Die «Goldene Henne» wurde einst ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Auch 2020 werde die Auszeichnung wieder in Leipzig vergeben werden, kündigte Moderator Pflaume an.