Offizielle Deutsche Charts : Giovanni Zarrella nach 19 Jahren wieder Nummer eins

GfK Entertainment hat auch diese Woche Musikverkäufe ermittelt. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2800 Händlern sämtlicher Absatzwege.

Baden-Baden | Einst mit der Casting-Band Bro'Sis, jetzt solo: Mit seinem neuen Album „Ciao!“ hat der Sänger Giovanni Zarrella auf Anhieb den Spitzenplatz der deutschen Album-Charts eingenommen. 19 Jahre nach der Spitzenplatzierung mit Bro'Sis („Never Forget (Where You Come From)“) führt der 43-Jährige die Auswertung erstmals als Solo-Interpret an, wie GfK Entert...

