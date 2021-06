Rocksängerin : Gianna Nannini ist mit 67 noch topfit für die Bühne

In Italien sind ihre Lieder längst so etwas wie nationales Kulturgut: Gianna Nannini ist jenseits der Alpen Kult. Heute feiert die Frau aus der Toskana Geburtstag.

Berlin | Mit 54 Jahren wurde sie noch Mutter und knapp zehn Jahre später war sie auf dem Wegzum „Half Ironman“-Triathlon: Die italienische Rocksängerin Gianna Nannini („Bello e impossibile“) lässt vermeintliche körperliche Grenzen nur ungern gelten. „Normalerweise mache ich an fünf, sechs Tagen in der Woche Sport“, sagte die in Siena in der Toskana geborene...

