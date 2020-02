Konzerte in Berlin und Köln : «Gesangsstimme verloren»: Lana Del Rey sagt Europatournee ab

Schlechte Zeiten für Lana Del Rey Fans: Die Sängerin muss aufgrund einer Krankheit ihre anstehenden Konzerte in Europa absagen.

20. Februar 2020, 12:17 Uhr

Die US-amerikanische Sängerin Lana Del Rey hat wegen einer Erkrankung ihre bevorstehende Europatournee abgesagt.

«Ich habe meine Gesangsstimme komplett verloren und die Ärzte haben mir vorerst vier Wochen Ruhe verordnet», erklärte die 34-Jährige in einer Mitteilung des Veranstalters Live Nation. Betroffen sind auch die beiden in Deutschland geplanten Konzerte am 2. März in Berlin und am 3. März in Köln.

«Es tut mir sehr leid, meine Fans so kurzfristig enttäuschen zu müssen, aber diese Krankheit erwischte mich überraschend», schrieb Lana Del Rey. «Ich hasse es, alle im Stich zu lassen, aber ich muss nun rasch genesen.» Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets könnten zurückgegeben werden, teilte Live Nation mit.

Lana Del Rey hatte im August 2019 ihr sechstes Studioalbum «Norman Fucking Rockwell» veröffentlicht.