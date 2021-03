TV-Tipp : Gefährliches Geld: Der TV-Thriller „Jackpot“

Eine junge Frau findet ein kleines Vermögen. Da sie das Geld gerade besonders gut gebrauchen kann, behält sie es einfach. Doch der wahre Besitzer kommt ihr rasch auf die Spur.

Berlin | Maren (Rosalie Thomass) arbeitet als Fahrerin bei einem Berliner Abschleppunternehmen und ist in finanziellen Nöten. Da findet sie in einem falsch geparkten Wagen eine Tasche mit 622 000 Euro. Erst zögert sie, dann gibt sie der Versuchung nach. Sie nimmt das Geld mit nach Hause. Wie das ausgeht, erzählt der Thriller „Jackpot“ an diesem Mittwoch um 20....

