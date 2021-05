CD-Tipp : Gary Numan meldet sich mit „Intruder“ zurück

Ende der 70er Jahre hatte Gary Numan dem Elektropop maßgeblich zum Durchbruch verholfen. Beim Siegeszug der Synthesizer in den 80ern war er nicht mehr vorn dabei. Heute betrachtet er Musik als Hobby.

Berlin | Die Liste der Popstars, die Gary Numan als einen ganz entscheidenden Einfluss für ihre Karriere angeben, ist lang - sehr, sehr lang. Sie reicht von so unterschiedlichen Akteuren wie Tears for Fears, Lady Gaga und Afrika Bambaataa bis hin zu Nine Inch Nails, Marilyn Manson und den Smashing Pumpkins. Selbst Joy Division sollen, nachdem sie den Synthi...

