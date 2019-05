Letzte Episode : «Game of Thrones»: Richard Madden fiebert mit Fans mit

Er war in den ersten drei Staffeln der Fantasy-Serie dabei. Aber Richard Madden ist noch immer im «GoT»-Fieber.

von dpa

18. Mai 2019, 17:59 Uhr

Richard Madden, der in «Game of Thrones» den Robb Stark gespielt hat, fiebert mit den Fans weltweit auf das Ende der Serie hin. «Klar gucke ich die Serie noch!», sagte der 32-jährige Schotte beim Filmfestival in Cannes im Interview der Deutschen Presse Agentur.

«Ich bin total aufgeregt! Ich will wissen, was passiert. Es gibt noch so viel zu erzählen, ich bin gespannt, wie sie das alles zu Ende bringen. Ich freue mich sehr, diese letzte Folge zu schauen.»

Am Sonntag wird in den USA - in Deutschland in der Nacht auf Montag (20. Mai) - die letzte Episode gezeigt. «Sonntag arbeite ich leider und kann daher leider nicht gucken», sagte Madden. Deswegen müsse er die Folge irgendwie nachholen. Der Schauspieler war in der Serie über drei Staffeln als Robb Stark zu sehen, schied dann aber 2013 aus.

Madden stellte beim Filmfest in Südfrankreich den Film «Rocketman» über das Leben von Sir Elton John vor. Darin spielt Madden Johns früheren Manager John Reid, mit dem der Musiker auch eine längere Beziehung hatte.