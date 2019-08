Klimaschutz : Für Eva Herzigova ist Greta Thunberg ein «Supermodel»

Eva Herzigova bewundert die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie verändere die Welt, meint das ehemalige Topmodel.

von dpa

13. August 2019, 07:53 Uhr

Aus Sicht des früheren tschechischen Topmodels Eva Herzigova (46) gibt es heute keine Supermodels mehr wie in den 90ern, dafür aber Menschen mit Stimme. «Models bekommen heute mehr Beachtung für das, was sie sind - und was sie sagen», sagte Herzigova dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Ein Beispiel für ein heutiges Supermodel hat sie auch: «Greta Thunberg ist ein Supermodel, sie war auf dem Cover der 'Vogue'. Es ist großartig, was sie in ihrem Alter schon erreicht hat. Jeder Politiker kennt sie, sie verändert die Welt. Sie verkörpert das, was ein Supermodel heute haben muss. Das hat eben nicht mehr nur mit Ästhetik zu tun.»